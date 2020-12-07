Симферополь будет сотрудничать с российским Брянском

Председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев и глава города Брянска Марина Дбар подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Соглашение предполагает взаимодействие в сферах торговли и экономики, культуры и образования, туризма, спорта и молодежной политики, а также в сфере разработки и реализации программ и мероприятий в решении вопросов местного значения.

«Считаю, что сотрудничество между Симферополем и Брянском послужит взаимному духовному и культурному обогащению горожан, экономическому росту наших городов и успешному бизнес-партнерству», - отметил Агеев.

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