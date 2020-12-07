Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом ● У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов ● Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки ● Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших ● В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю
Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Шесть смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Крыму за минувшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике составило 334.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 109 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 852 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов. Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».
Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.
Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.
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