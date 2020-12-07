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Коронавирус в Крыму

Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

09:46 понедельник, 7 декабря 2020

Шесть смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике составило 334.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 109 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 852 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь получит больше 1,5 миллиарда на улучшение системы здравоохранения. Медикам города-героя повысят квалификацию в федеральных учреждениях.

У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов. Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».

Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.

Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.

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