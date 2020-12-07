Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Шесть смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике составило 334.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 109 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 852 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.