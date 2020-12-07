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Власть

Севастополь получит больше 1,5 миллиарда на улучшение системы здравоохранения

07:24 понедельник, 7 декабря 2020
Севастополь

Медикам города-героя повысят квалификацию в федеральных учреждениях.

Министерство здравоохранения России и власти Севастополя обсуждают, как в 2021 году будет осуществляться программа модернизации первичного звена здравоохранения в городе.

На это Севастополю в течение пяти лет дадут больше 1,5 млрд руб., сообщил первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян.

По его словам, приведенным пресс-службой ведомства, в рамках программы в городе построят новые и отремонтируют уже имеющиеся медучреждения. Кроме того, Каграманян предложил властям Севастополя помощь в повышении квалификации врачей в федеральных медцентрах.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.

Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.

В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю. В Роспотребнадзоре по Крыму сообщают, что с 26 ноября по 3 декабря в Ялте зарегистрировали 174 случая новой коронавирусной инфекции.

Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки. За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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