Севастополь получит больше 1,5 миллиарда на улучшение системы здравоохранения

Медикам города-героя повысят квалификацию в федеральных учреждениях.

Министерство здравоохранения России и власти Севастополя обсуждают, как в 2021 году будет осуществляться программа модернизации первичного звена здравоохранения в городе.

На это Севастополю в течение пяти лет дадут больше 1,5 млрд руб., сообщил первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян.

По его словам, приведенным пресс-службой ведомства, в рамках программы в городе построят новые и отремонтируют уже имеющиеся медучреждения. Кроме того, Каграманян предложил властям Севастополя помощь в повышении квалификации врачей в федеральных медцентрах.

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