Власть
Севастополь получит больше 1,5 миллиарда на улучшение системы здравоохранения
Медикам города-героя повысят квалификацию в федеральных учреждениях.
Министерство здравоохранения России и власти Севастополя обсуждают, как в 2021 году будет осуществляться программа модернизации первичного звена здравоохранения в городе.
На это Севастополю в течение пяти лет дадут больше 1,5 млрд руб., сообщил первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян.
По его словам, приведенным пресс-службой ведомства, в рамках программы в городе построят новые и отремонтируют уже имеющиеся медучреждения. Кроме того, Каграманян предложил властям Севастополя помощь в повышении квалификации врачей в федеральных медцентрах.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.
Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.
В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю. В Роспотребнадзоре по Крыму сообщают, что с 26 ноября по 3 декабря в Ялте зарегистрировали 174 случая новой коронавирусной инфекции.
Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки. За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.
Какой сегодня праздник 7 декабря фото
Сегодня, 7 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма
Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война.
Россиянин описал новый способ обмана покупателей в магазинах Крыма
Россиянин, путешествующий по Крыму, описал новый способ обмана покупателей в местных магазинах.
18 часов назад
«Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму
17 часов назад
У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов
Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».