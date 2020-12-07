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Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии?

20:37 понедельник, 7 декабря 2020
Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии?

фото © ria.ru

Попасть на полуостров могут только крымчане, имеющие российский паспорт или вид на жительство, жители неподконтрольных территорий Донбасса и люди, у которых в Крыму живут родственники первой линии.

На полуостров не могут попасть украинцы, когда-то переехавшие оттуда на материковую часть Украины. У многих в Крыму остались близкие родственники, квартиры, дома, участки и могилы родных.

«Как я могу попасть в Крым, если у меня там есть недвижимость, которая была приватизирована в 1997 году? Я сама крымчанка, но живу с семьей и работаю на материковой части Украины. Коммунальный долг (на полуострове ‒ ред.) растет. Четыре могилы (мамы, папы, бабушки и дедушки) стоят неухоженные ‒ трава в человеческий рост. Можно попросить у кого-то помощи, хоть у высшего руководства республики, о пересечении российской границы?» ‒ написала Оксана.

У другой жительницы Украины Маргариты на полуострове живет 93-летняя тетя. Женщина хочет за ней ухаживать, но не может даже оформить опеку. Для этого надо находиться в Крыму.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что происходит на админгранице между Крымом и материковой частью Украины. На КПВВ «Чонгар», «Чаплинка», «Каланчак» сложилась трагическая ситуация. Россия пропускает жителей Украины только по нескольким причинам. В перечень этих причин не вошли: наличие недвижимости, родственники не первой линии, факт рождения в Крыму, могилы родственников в Крыму», ‒ говорится в письме Маргариты.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прокомментировала ситуацию:

«К сожалению, в этих вопросах нельзя никак помочь, потому что все решения (приняты ‒ ред.) Россией. Только люди первой степени родства (могут ехать в Крым ‒ ред.), то есть, если дочь поедет к отцу. И обязательно нужно взять свидетельство о рождении, чтобы иметь доказательства, что она ‒ действительно дочь этого отца. А к тете она никак не попадет. Безусловно, есть ограничения прав наших граждан на свободное передвижение, на выбор места пребывания, возможность воспользоваться имуществом. Я сама не могу попасть домой с 5 января 2014 года (Людмила Денисова ‒ крымчанка ‒ ред.)», ‒ ответила омбудсмен.

Российские ограничения касаются и крымчан. Во время карантина они могут поехать на материковую часть Украины и вернуться только один раз. Российское правительство сделало исключение только для поездок для ухода за больными родственниками.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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