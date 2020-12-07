Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19

Ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.

«Я хорошо себя чувствую, болезнь протекает в легкой форме. Тест сдал 5 декабря, с сегодняшнего дня нахожусь на больничном. Продолжаю работать удаленно, все необходимые совещания провожу в онлайн-формате», – сообщил Фалалеев, которого цитирует пресс-служба вуза.

Сейчас ректор КФУ находится на самоизоляции, но продолжает работу удаленно.

По его словам, ситуация в вузе остается стабильной. Кроме того, в университете начала работу круглосуточная медицинская диспетчерская служба для студентов и преподавателей.

С 27 октября подразделения КФУ перешли на преимущественно дистанционный режим обучения до 1 декабря. Для проведения дистанционных занятий используются специальные образовательные платформы, социальные сети и мессенджеры.

Позднее университет продлил действующий режим обучения студентов до конца осеннего семестра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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