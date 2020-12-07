Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами 20- 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 200-500 м), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 20- 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 5, ночью около -3 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около -1 градусов. Ветер восточный 48 км/час, возможны порывы до 69 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 39 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 35 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер восточный 41 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 87 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 4, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 11, в Севастополе - 12, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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