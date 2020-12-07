Проект яхт-стоянки в Балаклаве раскритиковали в Союзе архитекторов Севастополя

фото © sevkor.ru

Создание марины повлечет многократные нагрузки на городок и конфликты между местными жителями и владельцами «коттеджей под парусом», считает архитектор Пушкарев.

Инициаторы проекта и его исполнители проекта строительства в Балаклаве яхтенной марины не учитывают отношение местных жителей к подобным затеям. Для Балаклавы стоянка судов будет непомерным грузом, ухудшит условия жизни в городе и повысит социальную напряженность из-за столкновения интересов балаклавцев (добыча рыбы и морская связь с пляжами) и имущественно и социально чуждыми хозяевами роскошных «коттеджей под парусом». Так считает глава Союза архитекторов Севастополя Сергей Пушкарев, мнение которого опубликовано на сайте организации.

Пушкарев привел свои доводы в отношение марины, проект межевания и планировки которой с 25 ноября по 25 декабря обсуждается севастопольцами в онлайн-формате. С документами с 3 по 17 декабря можно ознакомиться и дать им оценку ЗДЕСЬ.

Формирование марины на 600 мест повлечет за собой создание мощной ремонтной базы на максимально ценных для общественного использования участках берега Балаклавской бухты.

Для использования яхт-стоянки необходимы чистая водопроводная вода, отвод и очистка использованной воды, электроэнергия и, возможно, газ. В Балаклаве хотят сделать жилой поселок на воде со всей инфраструктурой.

Большая часть Балаклавской бухты будет занята яхтами (ориентировочно 10 га), что повышает опасность загрязнения как моря, так и воздуха. Так как на современных яхтах стоят двигатели на жидком топливе, используемые при маневрах.

Балаклавская бухта — яркий пример уникальных природных явлений, которые могут быть отнесены к охраняемым историческим природным доминантам города наряду с окружающими ее холмами, остатками Генуэзской крепости и ее охранной зоной. Предлагаемый властями проект марины в корне меняет ландшафт, преуменьшает основу главной достопримечательности Балаклавы — ее ансамбль природы и средневековой архитектуры.

В Севастополе есть ряд значительных по площади стоянок для маломерных судов, самая большая — в устье Стрелецкой бухты. Функционально эти комплексы — объекты местного уровня, они обеспечивают потребности прежде всего жителей Севастополя в плавсредствах для отдыха и спортивной рыбалки. А заявленная идея создания общероссийского и даже международного уровня марины в Балаклавской бухте выглядит субъективным желанием. Оно не подкреплено объективными предпосылками, особенно в свете восприятия Крымского полуострова в мире. Даже если отбросить геополитический фактор, есть много проблем, на которые нужно обратить внимание перед принятием решения о таком сложном и объемном объекте.

«В целом суммарные нагрузки на ограниченные горами и морем территории возрастут многократно, что, очевидно, недопустимо», — полагает глава Союза архитекторов Севастополя Сергей Пушкарев.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ООН дали катастрофический прогноз на 2021 год. Мир столкнулся с сильнейшим за 75 лет кризисом, вызванным пандемией, — на грани голодной смерти оказались почти 270 млн человек.

Ученый рассказал, что в Крыму станет наиболее проблемным при опреснении морской воды. При опреснении морской воды в Крыму, о чем на минувшей неделе сообщили местные власти, три вопроса остаются дискуссионными: транспортировка воды с побережья, энергозатратность установок и утилизация рассола, остающегося после опреснения.

В Крыму хотят потратить 213 млн на проект автоматизации системы подачи воды. Проект автоматизации системы управления подачи воды от трех водозаборов для снабжения восточных регионов республики разработают за 213 млн рублей.

В Крыму сорваны сроки реализации еще одного объекта ФЦП. В Крыму сорваны сроки реализации еще одного объекта ФЦП: похоже, Симеиз не получит набережную и к следующему лету.