Странности
Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска
фото © rbc.ru
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская пригласила американского инноватора Илона Маска решить проблему с водой на полуострове.
Такое предложение парламентарий сделала миллиардеру после информации о том, что Маск хочет переехать жить из Калифорнии в Техас.
«Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», - написала политик в Telegram-канале.
Она пригласила ученого «обосноваться на солнечном побережье» и показать, сможет ли он решить «земные задачи, которые поставила Украина, лишив людей пресной воды».«Как тебе такое, Илон Маск?», - добавила Поклонская.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступавшая по Северо-Крымскому каналу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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