Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +1
море +12

Странности

Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска

16:27 понедельник, 7 декабря 2020
Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска

фото © rbc.ru

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская пригласила американского инноватора Илона Маска решить проблему с водой на полуострове.

Такое предложение парламентарий сделала миллиардеру после информации о том, что Маск хочет переехать жить из Калифорнии в Техас.

«Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», - написала политик в Telegram-канале.

Она пригласила ученого «обосноваться на солнечном побережье» и показать, сможет ли он решить «земные задачи, которые поставила Украина, лишив людей пресной воды».«Как тебе такое, Илон Маск?», - добавила Поклонская.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступавшая по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-вице-премьера Крыма станет заместителем главы администрации Ялты. Депутаты горсовета Ялты согласовали на должность заместителя главы администрации города экс-заместителя председателя правительства Крыма Евгению Бавыкину.

Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил. Бывший замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк написал из следственного изолятора обращение, в котором рассказал о деталях оговора со стороны «нажитых врагов», которым он «перешел дорогу».

Тысячи иностранных студентов не могут попасть в Крым. Половина иностранных студентов Крымского федерального университета не может попасть на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Власти Турции поддержали идею провести переговоры по возвращению Крыма в Украину. Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своих социальных сетях рассказал о поддержке властей Украины в вопросе о проведении переговоров по деоккупации Республики Крым.

Спорт
«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера

«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера

Новый сезон в чемпионате Крыма развивается по неожиданному сценарию. Чемпион прошлого сезона «Евпатория» в этом розыгрыше выступает неважно и идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице.

Власть
Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму

Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму

Турция сообщила о предложении Украине купить убийц российских ПВО в Крыму.

Странности
Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска

Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская пригласила американского инноватора Илона Маска решить проблему с водой на полуострове.

Происшествия
Мошенники выманили у российского певца Лозы деньги под предлогом аренды жилья в Крыму

Мошенники выманили у российского певца Лозы деньги под предлогом аренды жилья в Крыму

Мошенники обманули российского певца и композитора Юрия Лозу, похитив у него 11 тыс. рублей за якобы аренду квартиры в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации