Происшествия
Под Судаком иномарка «повисла» на газовой трубе
Легковой автомобиль минувшей ночью сбил опору газопровода в Судаке, повредив магистральный трубопровод.
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, передает пресс-служба ведомства.
«По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил съезд с дороги, в результате сбил газовую опору и повис на газовой магистральной трубе. Автомобиль был заведен с включенными фарами. В воздухе имелся запах газа. Сотрудники «Крым-Спаса» произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в Судакскую городскую больницу», – сказал министр.
Сообщение о происшествии, случившемся в районе улиц Ушакова и Морская, поступило спасателям сегодня в 2.20.
На месте работала дежурная смена судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. Также к месту аварии прибыли сотрудники госучреждения «Крымгазсети» для устранения повреждений газопровода.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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