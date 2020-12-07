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Происшествия

Под Судаком иномарка «повисла» на газовой трубе

12:11 понедельник, 7 декабря 2020
Судак

Легковой автомобиль минувшей ночью сбил опору газопровода в Судаке, повредив магистральный трубопровод.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, передает пресс-служба ведомства.

«По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил съезд с дороги, в результате сбил газовую опору и повис на газовой магистральной трубе. Автомобиль был заведен с включенными фарами. В воздухе имелся запах газа. Сотрудники «Крым-Спаса» произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в Судакскую городскую больницу», – сказал министр.

Сообщение о происшествии, случившемся в районе улиц Ушакова и Морская, поступило спасателям сегодня в 2.20.

На месте работала дежурная смена судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. Также к месту аварии прибыли сотрудники госучреждения «Крымгазсети» для устранения повреждений газопровода.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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