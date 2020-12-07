Опреснительные установки обещают построить в Судаке, Керчи, Феодосии

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отработать вопросы размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи и Феодосии, а также тех муниципалитетах, которые снабжаются за счет подземных источников.

Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

«Все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки, особенно те, которые находятся на берегу моря. На них не надо тратить большие деньги, чтобы тянуть трубу 100 километров большого диаметра, – сказал Аксенов. – Точно такая же ситуация с точки зрения отработки мест для возможности установки для опреснения – это Судак, Керчь и Феодосия».

Глава Крыма подчеркнул, что по каждому району республики у властей должен быть план действий.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев также сообщил, что подготовил расчеты и потенциальную площадку для запланированного строительства опреснительной установки в Ялте.обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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