Названо самое массовое последствие коронавируса

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У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.

Это связано со снижением эластичности сосудов вследствие попадания в организм инфекции, рассказал «Ленте.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Причиной подобных проблем является поражение сосудистой системы организма — васкулит. Заболевание приводит к воспалению внутренней оболочки сосудов, которое впоследствии не исчезает.

«То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания»», — указал специалист.

По его словам, пока невозможно предсказать, насколько долгосрочными будут такие последствия, так же, как и в какой орган пациента попадет коронавирус.

«Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — добавил Болибок.

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