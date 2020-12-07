Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +3
море +12

Коронавирус в Крыму

Названо самое массовое последствие коронавируса

13:28 понедельник, 7 декабря 2020
Названо самое массовое последствие коронавируса

фото © Новости Крыма

У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.

Это связано со снижением эластичности сосудов вследствие попадания в организм инфекции, рассказал «Ленте.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Причиной подобных проблем является поражение сосудистой системы организма — васкулит. Заболевание приводит к воспалению внутренней оболочки сосудов, которое впоследствии не исчезает.

«То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания»», — указал специалист.

По его словам, пока невозможно предсказать, насколько долгосрочными будут такие последствия, так же, как и в какой орган пациента попадет коронавирус.

«Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — добавил Болибок.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Крыму за минувшие сутки.

Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом. За 6 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Севастополь получит больше 1,5 миллиарда на улучшение системы здравоохранения. Медикам города-героя повысят квалификацию в федеральных учреждениях.

У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов. Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».

Новый год в Крыму
«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города

«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города фото

В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.

Коронавирус в Крыму
Названо самое массовое последствие коронавируса

Названо самое массовое последствие коронавируса

У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации