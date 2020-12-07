Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом ● У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов ● Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки
Названо самое массовое последствие коронавируса
фото © Новости Крыма
У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.
Это связано со снижением эластичности сосудов вследствие попадания в организм инфекции, рассказал «Ленте.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Причиной подобных проблем является поражение сосудистой системы организма — васкулит. Заболевание приводит к воспалению внутренней оболочки сосудов, которое впоследствии не исчезает.
«То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания»», — указал специалист.
По его словам, пока невозможно предсказать, насколько долгосрочными будут такие последствия, так же, как и в какой орган пациента попадет коронавирус.
«Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — добавил Болибок.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Крыму за минувшие сутки.
Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом. За 6 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Севастополь получит больше 1,5 миллиарда на улучшение системы здравоохранения. Медикам города-героя повысят квалификацию в федеральных учреждениях.
У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов. Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города фото
В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.
Названо самое массовое последствие коронавируса
У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер
В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.
4 декабря
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.