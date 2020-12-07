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Происшествия

Мошенники выманили у российского певца Лозы деньги под предлогом аренды жилья в Крыму

17:43 понедельник, 7 декабря 2020
Мошенники выманили у российского певца Лозы деньги под предлогом аренды жилья в Крыму

фото © ТАСС

Мошенники обманули российского певца и композитора Юрия Лозу, похитив у него 11 тыс. рублей за якобы аренду квартиры в Крыму.

Об этом сам Лоза написал в Facebook и сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Певец на своей странице в Facebook подтвердил факт того, что столкнулся «с противоправными действиями мошенников», которые выманили у него деньги под предлогом сдачи жилья.

«Певец Лоза обратился с заявлением в ОМВД «Хамовники» и заявил, что стал жертвой мошенников, которые разместили объявление об аренде жилья в Крыму, а когда Лоза перечислил им деньги в размере 11 тыс. рублей, они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России («мошенничество»)», – сообщает ТАСС.

Певец отметил, что в возбуждении уголовного дела ему отказано, так как сервис «Яндекс.Деньги», через который был осуществлен перевод, не смог предоставить правоохранителям сведения о том, на какой счет были переведены его средства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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