Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Проценко показала, какой будет новая главная елка Симферополя ● В Крыму обещают найти и наказать всех, кто будет проводить вечеринки на Новый год ● Оркестр Дедов Морозов и салют: как в Ялте пройдут новогодние праздники ● В Ялте отказались от дополнительных трат на иллюминацию к Новому году ● Без Дедов Морозов и Снегурочек: на новогодних утренниках в Крыму дети будут поздравлять себя сами
«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города
фото © Елена Проценко|Facebook
В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.
Накануне мэр Симферополя Елена Проценко поделилась радостью с горожанами: она опубликовала процесс монтажа нового новогоднего искусственного дерева на главной площади крымской столицы.
Многим подарок от властей не пришелся по вкусу. Часть комментаторов смутила конусовидная форма елки, а также отсутствие ветвей на каркасах: «Без веток больше наминает трубу», «Это газон», «Жесть! Крым, ты че?!».
Другие посчитали, что в тяжелый для экономики год можно было обойтись и без дорогих покупок.
«Куда дели предыдущую елку, купленную в 2016 году почти за 8 млн рублей? И насколько это корректно, в таком тяжелом году глубоко дотационному городу покупать новую ель, тем более такую», — написала крымчанка в Facebook в группе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В».
Нашлись и те, кому ель понравилась: «Как в Москве», «Наконец нормальная елка», но одобрительных комментариев значительно меньше, чем гневных.
Как сообщили в администрации Симферополя, старая елка никуда не исчезла, и она также будет установлена, но на привокзальной площади крымской столицы, так как «местная красавица» пришла в негодность.
При этом стоимость новой елки, закупленной для установки на площади Ленина, в администрации уточнить не смогли.
Напомним, предыдущую искусственную ель для главной площади города администрация Симферополя приобрела в 2016 году. Тогда символ Нового года обошелся бюджету в 7 млн рублей. Столь высокую стоимость власти пояснили тем, что крымская столица перевыполнила налоговые поступления. Планировалось, что новогодний символ будет радовать симферопольцев и гостей Крыма 5-7 лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города фото
В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.
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