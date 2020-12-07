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«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города

13:47 понедельник, 7 декабря 2020
Симферополь
«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города

фото © Елена Проценко|Facebook

В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.

Накануне мэр Симферополя Елена Проценко поделилась радостью с горожанами: она опубликовала процесс монтажа нового новогоднего искусственного дерева на главной площади крымской столицы.

Многим подарок от властей не пришелся по вкусу. Часть комментаторов смутила конусовидная форма елки, а также отсутствие ветвей на каркасах: «Без веток больше наминает трубу», «Это газон», «Жесть! Крым, ты че?!».

Другие посчитали, что в тяжелый для экономики год можно было обойтись и без дорогих покупок.

«Куда дели предыдущую елку, купленную в 2016 году почти за 8 млн рублей? И насколько это корректно, в таком тяжелом году глубоко дотационному городу покупать новую ель, тем более такую», — написала крымчанка в Facebook в группе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В».

Нашлись и те, кому ель понравилась: «Как в Москве», «Наконец нормальная елка», но одобрительных комментариев значительно меньше, чем гневных.

Как сообщили в администрации Симферополя, старая елка никуда не исчезла, и она также будет установлена, но на привокзальной площади крымской столицы, так как «местная красавица» пришла в негодность.

При этом стоимость новой елки, закупленной для установки на площади Ленина, в администрации уточнить не смогли.

Напомним, предыдущую искусственную ель для главной площади города администрация Симферополя приобрела в 2016 году. Тогда символ Нового года обошелся бюджету в 7 млн рублей. Столь высокую стоимость власти пояснили тем, что крымская столица перевыполнила налоговые поступления. Планировалось, что новогодний символ будет радовать симферопольцев и гостей Крыма 5-7 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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