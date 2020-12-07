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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

10:43 понедельник, 7 декабря 2020
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

фото © Новости Крыма

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.

Из новых заболевших только 10 человек были госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные остались дома на амбулаторном лечении.

По данным пресс-службы правительства города, за сутки скончались три пациентки с подтвержденным COVID-19 в возрасте 67, 76 лет и 82 года. Также 27 человек были выписаны после выздоровления.

Таким образом, с начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 был поставлен у 4862 человек. Из них 4343 пациента уже выздоровели, 143 человека скончались.«На сегодняшний день в стационарах находится 228 человек, в «Изумруде» – 107. На амбулаторном лечении – 221 человек», - сообщает пресс-служба правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом. За 6 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Севастополь получит больше 1,5 миллиарда на улучшение системы здравоохранения. Медикам города-героя повысят квалификацию в федеральных учреждениях.

У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов. Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».

Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.

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Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.

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