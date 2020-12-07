Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом ● У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов ● Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки ● Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
фото © Новости Крыма
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.
Из новых заболевших только 10 человек были госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные остались дома на амбулаторном лечении.
По данным пресс-службы правительства города, за сутки скончались три пациентки с подтвержденным COVID-19 в возрасте 67, 76 лет и 82 года. Также 27 человек были выписаны после выздоровления.
Таким образом, с начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 был поставлен у 4862 человек. Из них 4343 пациента уже выздоровели, 143 человека скончались.«На сегодняшний день в стационарах находится 228 человек, в «Изумруде» – 107. На амбулаторном лечении – 221 человек», - сообщает пресс-служба правительства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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