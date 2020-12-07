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Власть

Константинову на стройках Крыма не хватает 5000 рабочих

12:38 понедельник, 7 декабря 2020

В строительной отрасли Крыма сегодня наблюдается нехватка рабочих.

Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Дефицит составляет не менее 5 тысяч человек, и это при том, что в Крыму реализуется большое количество программ в этой сфере и есть серьезные планы на следующий год. Это острая проблема, которая приводит к дисбалансу на рынке труда», - уверен Константинов.

По его словам, отсутствие рабочей силы может привести к тому, что «проектов будет больше, а построить их мы не сможем». «Это приведет к стоимости труда, которая не сбалансирована ни с одной сметой. Начнется пересчет смет и новые экспертизы. Поэтому, надо определить приоритетные проекты, а другие перенести на следующий период», - считает Константинов.

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