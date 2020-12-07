Происшествия
Количество кибератак на Крым возросло за два года на 30 процентов
фото © stakhanovets.ru
В условиях наращивания использования цифровых технологий и интернета, особое значение приобретают вопросы обеспечения кибербезопасности в сети.
Активность киберпреступников, выбравших объектами своих атак сервисы, организации и учреждения Крыма, увеличилось в сравнении с 2018 годом на 30%. Об этом заявил глава отдела информационных технологий крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Дмитрий Королев.
В частности, он сообщил, что:
«Динамика атак возрастает. Потому что количество сервисов возрастает, количество устройств сетевых увеличивается. С 2018 года на 30% возросло количество атак и прогрессирует».
По его слова, развитие Интернета вещей привело к тому, что к мировой паутине подключается все больше и больше «умных» бытовых электроприборов. Они все чаще используются хакерами в качестве лазейки для внедрения вредоносных программ в локальную систему.
Дмитрий Королев также заявил, что пользователям доступны инструменты защиты от хакерских атак. Он отметил, что:
«Защититься реально. Это фаерволы, антивирусы, обновление программного обеспечения. Хакеры, в основном, используют дыры в программном обеспечении. Все ПО сейчас состоит из шаблонов — находят в них дырки и пользуются этим».
Кроме того, пандемия коронавируса стимулировала и создала новые возможности для киберпреступлений. Изменился мир, изменилась и киберпреступность, усовершенствовалась кибербезопасность, трансформируется киберпространство.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Судаком иномарка «повисла» на газовой трубе. Легковой автомобиль минувшей ночью сбил опору газопровода в Судаке, повредив магистральный трубопровод.
В Севастополе лиса разгоняет бродячих котов. Бегающая по дворам севастопольских многоквартирных домов лисица продолжает вызывать неоднозначную реакцию горожан.
В Севастополе пожилой мужчина попал в больницу после ссоры с женой. В Севастополе бытовая ссора с женой закончилась для 66-летнего мужчины госпитализацией в медицинское учреждение.
В Крыму за неделю произошло 46 пожаров, два человека погибли в ДТП. В Крыму за прошедшую неделю произошло 46 пожаров, 15 из них – это возгорания сухой растительности и мусора.
«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города фото
В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.
Названо самое массовое последствие коронавируса
У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер
В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.
4 декабря
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.