Количество кибератак на Крым возросло за два года на 30 процентов

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В условиях наращивания использования цифровых технологий и интернета, особое значение приобретают вопросы обеспечения кибербезопасности в сети.

Активность киберпреступников, выбравших объектами своих атак сервисы, организации и учреждения Крыма, увеличилось в сравнении с 2018 годом на 30%. Об этом заявил глава отдела информационных технологий крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Дмитрий Королев.

В частности, он сообщил, что:

«Динамика атак возрастает. Потому что количество сервисов возрастает, количество устройств сетевых увеличивается. С 2018 года на 30% возросло количество атак и прогрессирует».

По его слова, развитие Интернета вещей привело к тому, что к мировой паутине подключается все больше и больше «умных» бытовых электроприборов. Они все чаще используются хакерами в качестве лазейки для внедрения вредоносных программ в локальную систему.

Дмитрий Королев также заявил, что пользователям доступны инструменты защиты от хакерских атак. Он отметил, что:

«Защититься реально. Это фаерволы, антивирусы, обновление программного обеспечения. Хакеры, в основном, используют дыры в программном обеспечении. Все ПО сейчас состоит из шаблонов — находят в них дырки и пользуются этим».

Кроме того, пандемия коронавируса стимулировала и создала новые возможности для киберпреступлений. Изменился мир, изменилась и киберпреступность, усовершенствовалась кибербезопасность, трансформируется киберпространство.

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