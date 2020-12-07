Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом

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За 6 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4381 человек.

Выздоровевших за весь период – 12 852 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов. Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».

Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.

Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.

В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю. В Роспотребнадзоре по Крыму сообщают, что с 26 ноября по 3 декабря в Ялте зарегистрировали 174 случая новой коронавирусной инфекции.