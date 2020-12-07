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Власть

Генпрокуратура и детский омбудсмен проверят работу органов опеки Крыма

09:39 понедельник, 7 декабря 2020
Генпрокуратура и детский омбудсмен проверят работу органов опеки Крыма

фото © Новости Крыма

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова инициирует создание межведомственной комиссии для проверки органов опеки Крыма.

По словам омбудсмена, к ней поступила жалоба на органы опеки Крыма, которые изъяли из семьи троих из шести приемных детей и собирались изъять из другой семьи 15 детей.

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ с предложением создать межведомственную рабочую группу, в которую предлагаем включить представителей Рособрнадзора, региональной прокуратуры, конечно, с участием уполномоченного в регионе, для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма», - написала Анна Кузнецова в Facebook.

Она отметила, что в целом работа органов опеки Крыма вызывает множество вопросов.

«Как правило, это вечерний «налет» опеки с полицией, грубые действия, крики, испуганные дети.... Какая семья следующая? Что-то совсем поломалось в этой структуре... Ведь это же сама опека ранее передала в семью 15 детей, в другую - 6. То есть, забирая детей таким образом, опека сама расписывается в своей некомпетентности и признает свое же решение о передаче в семью неверным?!», - подчеркнула Анна Кузнецова.

Как ранее сообщалось, в Симферопольском районе органы опеки изъяли детей из многодетной семьи. Крымский Следком организовал проверку информации о данном факте. Уже тогда Анна Кузнецова заявила  незаконности таких действий органов опеки.

По ее словам, чиновники не смогли объяснить, на каком основании дети были изъяты из семьи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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