Власть
ФСБ-шники в Крыму с помощью собаки задержали охотника
Сотрудники Погрануправления ФСБ задержали в погранзоне двух охотников, один из которых попытался бежать от пограничников.
Об этом сообщили в пресс-службе управления.
«С целью пресечения возможной противоправной деятельности им навстречу выдвинулась тревожная группа, которая, прибыв на место, обнаружила граждан и предприняла меры к их задержанию, – говорится в сообщении. – Несмотря на законные требования пограничников остановиться и предъявить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие право пребывания в пограничной зоне, один из мужчин чтобы избежать наказания предпринял попытку к бегству».
Задержать мужчину удалось с помощью служебной собаки. Нарушителем оказался 41-летний житель села Петровка Красногвардейского района. В ходе опроса выяснилось, что у одного из охотников отсутствовал пропуск для въезда (прохода) в погранзону.
Беглеца привлекли к административной ответственности по статье 18.7 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ. Также в отношении него составлен протокол по статье 18.2 КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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