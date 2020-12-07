Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +3
море +12

Власть

ФСБ-шники в Крыму с помощью собаки задержали охотника

15:34 понедельник, 7 декабря 2020

Сотрудники Погрануправления ФСБ задержали в погранзоне двух охотников, один из которых попытался бежать от пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«С целью пресечения возможной противоправной деятельности им навстречу выдвинулась тревожная группа, которая, прибыв на место, обнаружила граждан и предприняла меры к их задержанию, – говорится в сообщении. – Несмотря на законные требования пограничников остановиться и предъявить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие право пребывания в пограничной зоне, один из мужчин чтобы избежать наказания предпринял попытку к бегству».

Задержать мужчину удалось с помощью служебной собаки. Нарушителем оказался 41-летний житель села Петровка Красногвардейского района. В ходе опроса выяснилось, что у одного из охотников отсутствовал пропуск для въезда (прохода) в погранзону.

Беглеца привлекли к административной ответственности по статье 18.7 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ. Также в отношении него составлен протокол по статье 18.2 КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спецоперация: российские силовики предотвратили вывоз самовара из Крыма. Крымские таможенники сообщили, что пресекли «незаконный вывоз с территории полуострова старинного самовара».

Крымчанин забрал оставленные в банкомате деньги и теперь может сесть на пять лет. Сотрудниками симферопольской полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже денег из купюроприемника банкомата задержан ранее не судимый 40-летний симферополец.

Приставы арестовали у керченской компании-должника три автомобиля. Судебные приставы арестовали в Керчи три автомобиля, принадлежащие компании, которая задолжала за сварочные работы 4,5 миллиона рублей.

В Крыму торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса. Крым оказался в числе регионов, где можно получить подтверждение отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию без сдачи анализов, сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Новый год в Крыму
«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города

«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города фото

В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.

Коронавирус в Крыму
Названо самое массовое последствие коронавируса

Названо самое массовое последствие коронавируса

У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации