«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера

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Новый сезон в чемпионате Крыма развивается по неожиданному сценарию. Чемпион прошлого сезона «Евпатория» в этом розыгрыше выступает неважно и идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице.

Отставание от лидера – «Севастополя» – составляет уже десять очков. Предпоследняя команда прошлого сезона – «Фаворит-ВД Кафа» – оказалась на последнем месте. Тем не менее, клуб готовится удивить соперников в следующем году и уже подготовил несколько трансферов. В частности, в феодосийский клуб перешли воспитанники волгоградского «Ротора». Эта команда выступает в российской премьер-лиге, где замыкает таблицу. Прогноз на игру «Ротора» против «Спартака», а также другие новости о команде из Волгограда можно читать на сайте спортивно-аналитического издания «Фаворит».

Однако волгоградцы выступили еще хуже, чем думали эксперты. В этой встрече они уступили «Спартаку» со счетом 0:2. В предпоследнем матче 2020-го года «Ротор» сыграет дома с «Уфой». Но эксперты «Париматч» верят в победу гостей - коэффициент на успех волгоградцев составляет всего 2.90. На официальном сайте БК также доступна ссылка для того, чтобы скачать приложение Париматч на айфон или андроид и следить за котировками в режиме Live.

Разгром от лидера

Возвращаясь к «Фавориту», нужно отметить, что из Волгограда в Феодосию прибыли защитник Владислав Чередниченко и нападающий Далер Даурский. 25-летний и 24-летний игроки выросли в академии «Ротора», а в прошлом году выступали за ялтинский «Инкомспорт». Еще одним новичком «Фаворита» в начале декабря стал полузащитник Андрей Зайцев. 23-летний игрок вырос в Якутии и еще не играл на профессиональном уровне, выступая на любительском уровне у себя на родине и на Сахалине.

В последнем матче чемпионата Крыма «Фаворит-ВД Кафа» принимал дома лидеров из «Севастополя». Забавный момент случился перед началом матча, когда диктор феодосийского стадиона поприветствовал «всех сочувствующих». Это была отсылка к последнему месту клуба в таблице чемпионата Крыма.

Игра против «Севастополя» была сделана уже к шестнадцатой минуте. Именно тогда гости забили третий мяч в ворота «Фаворита». После этого гости успокоились, а хозяева так и не смогли распечатать их ворота. Победа со счетом 3:0 позволила севастопольцам закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

После матча главный тренер феодосийцев Эвальд Фролов заявил, что у его команды грандиозные планы на зиму.

Отставка и два трансфера

У других команд чемпионата Крыма также вышла бурная концовка осени. Поражение от того же «Севастополя» со счетом 0:1 стало роковым для главного тренера «Крымтеплицы» Олега Колесова. Генеральный директор клуба Александр Васильев отправил его в отставку вместе с помощником Денисом Ходаковым. За тренировки пока отвечает бывший вратарь Вячеслав Базилевич.

Скворцовский «Гвардеец», расположившийся на третьем месте в таблице, расстался с одним из своих ведущих игроков. Речь идет про 29-летнего защитника Михаила Баринова. Он начинал играть в футбол в «Таврии», а последние семь лет провел в «Гвардейце».

Что же до «Евпатории», то действующий чемпион Крыма подписал контракт с хавбеком Валерием Дзенем. 20-летний полузащитник вернулся в состав «Евпатории», которую покинул летом 2020-го года. Дзень отправил в новотроицкую «Носту» из ПФЛ, но не сумел завоевать места в стартовом составе этой команды.

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