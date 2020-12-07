Два мобильных телефона и банковская карта: в Севастополе мужчина ограбил нетрезвого прохожего

В Севастополе грабитель украл у нетрезвого прохожего два мобильных телефона и банковскую карту.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

«Вечером 35-летний житель села Штурмовое увидел на одной из улиц Севастополя выпившего прохожего и у него созрел преступный умысел. Незнакомец подбежал к мужчине, нанес ему несколько ударов, открыто похитил у потерпевшего два мобильных телефона и банковскую карту, а затем скрылся», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из похищенных смартфонов нападавший разбил, так как не смог разблокировать, а с помощью второго устройства и установленного на нем банковского приложения снял с украденной карты около 9 тысяч рублей.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса России – «Грабеж», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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