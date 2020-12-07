Власть
Для крымских школьников предложили составить специальное меню
В Республике Крым планируют разработать специальное меню для школьников.
Об этом сообщил член Общественной палаты РК Олег Егоров в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Мы считаем, что нужно разработать определенное меню непосредственно для Республики Крым. К разработке мы уже приступили, но еще нужно будет согласовать со специалистами. Речь идет о том, чтобы ввести одинаковое меню по всем школам. Возможно, оно и будет чем-то отличаться, но главное, чтобы у детей была здоровая пища», - рассказал он.
По словам Егорова, это обусловлено тем, что набор продуктов для школьников не всегда полезен и сбалансирован, несмотря на то, что соблюдены все требования специалистов.
«Нормы меню можно выполнить по-разному. Белок на сегодняшний день можно представить только курицей, жиры – завезти пальмовое масло, а углеводы – накормить ребенка макаронами. И, казалось бы, все – норма выполнена. Важно, чтобы меню было разнообразным, и дети получали полезные микроэлементы», - пояснил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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