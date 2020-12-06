Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших ● Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне» ● Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300 ● В Крыму торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса ● Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки
Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали
фото © Новости Крыма
Власти Крыма из-за недостатка врачей-инфекционистов направили пять врачей СПИД-центра работать в «ковидные» госпитали.
«Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, недостаток врачей-инфекционистов ощущается и в СПИД-центре – 5 врачей СПИД-центра работают в «ковидных» госпиталях Крыма», – сообщается в документе Минздрава Крыма.
В Крыму наблюдается существенный кадровый дефицит медицинского персонала, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
«Система здравоохранения Республики Крым испытывает существенную потребность в медицинских кадрах. В сложившихся обстоятельствах нам просто необходима помощь наших коллег», – заявил министр.
Из-за нехватки кадров в Крым направлено более 70 врачей из России для работы с больными коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне». Севастопольская городская больница №9, которая в настоящее время работает в качестве коронавирусного госпиталя, нуждается в персонале.
Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300. За 4 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.
COVID-19 может привести к смертельным иммунным расстройствам. Коронавирус может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам.
Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 74 человек.
Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших
В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.
Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки
За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Снега не будет: ФОБОС пообещал Крыму «марсианскую» погоду
Сухая и морозная погода, которую синоптики называют «марсианской», придет в Крым в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер
В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.
4 декабря
Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали
Власти Крыма из-за недостатка врачей-инфекционистов направили пять врачей СПИД-центра работать в «ковидные» госпитали.