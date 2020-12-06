Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +3
море +12

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали

07:20 воскресенье, 6 декабря 2020
Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали

фото © Новости Крыма

Власти Крыма из-за недостатка врачей-инфекционистов направили пять врачей СПИД-центра работать в «ковидные» госпитали.

«Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, недостаток врачей-инфекционистов ощущается и в СПИД-центре – 5 врачей СПИД-центра работают в «ковидных» госпиталях Крыма», – сообщается в документе Минздрава Крыма.

В Крыму наблюдается существенный кадровый дефицит медицинского персонала, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

«Система здравоохранения Республики Крым испытывает существенную потребность в медицинских кадрах. В сложившихся обстоятельствах нам просто необходима помощь наших коллег», – заявил министр.

Из-за нехватки кадров в Крым направлено более 70 врачей из России для работы с больными коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне». Севастопольская городская больница №9, которая в настоящее время работает в качестве коронавирусного госпиталя, нуждается в персонале.

Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300. За 4 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

COVID-19 может привести к смертельным иммунным расстройствам. Коронавирус может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам.

Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 74 человек.

Коронавирус в Крыму
Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших

Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки

Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки

За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Снега не будет: ФОБОС пообещал Крыму «марсианскую» погоду

Снега не будет: ФОБОС пообещал Крыму «марсианскую» погоду

Сухая и морозная погода, которую синоптики называют «марсианской», придет в Крым в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали

Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали

Власти Крыма из-за недостатка врачей-инфекционистов направили пять врачей СПИД-центра работать в «ковидные» госпитали.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации