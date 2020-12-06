Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали

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Власти Крыма из-за недостатка врачей-инфекционистов направили пять врачей СПИД-центра работать в «ковидные» госпитали.

«Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, недостаток врачей-инфекционистов ощущается и в СПИД-центре – 5 врачей СПИД-центра работают в «ковидных» госпиталях Крыма», – сообщается в документе Минздрава Крыма.

В Крыму наблюдается существенный кадровый дефицит медицинского персонала, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

«Система здравоохранения Республики Крым испытывает существенную потребность в медицинских кадрах. В сложившихся обстоятельствах нам просто необходима помощь наших коллег», – заявил министр.

Из-за нехватки кадров в Крым направлено более 70 врачей из России для работы с больными коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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