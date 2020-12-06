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Власти Крыма не будут озеленять трассу «Таврида»
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Озеленение вокруг трассы «Таврида» вызывает сложности из-за проектных решений и отсутствия свободных для этого участков, заявил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев в эфире радио «Спутник в Крыму».
«По проектным решениям вдоль прохождения трассы влево и вправо на расстоянии 35 метров не предусмотрено каких-либо лесных растений. Кроме этого, достаточно сложно подобрать свободный участок для высадки – там плотная зона хозяйствования, практически нет свободной земли. Так что можно сказать, что территория вокруг трассы почти не поменяет свой вид», - пояснил глава ведомства.
При этом министр уточнил, что в Крыму ведется компенсационная высадка лесов вместо вырубленных.
«На те выплаты, которые мы получили от строительных компаний за вырубку, у нас высаживаются деревья в сельских районах. Например, сейчас высаживаем около 300 га в Первомайском районе», - сказал Нараев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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