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Коронавирус в Крыму

В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю

10:35 воскресенье, 6 декабря 2020
Ялта

В Роспотребнадзоре по Крыму сообщают, что с 26 ноября по 3 декабря в Ялте зарегистрировали 174 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

«По информации Роспотребнадзора, с 26 ноября по 3 декабря на территории муниципального образования городской округ Ялта зарегистрировано 174 случая коронавирусной инфекции. На самоизоляции в связи с контактом с заболевшими находятся 280 человек. На стационарном лечении, по данным «ФНКЦ ФМБА» в Крыму, сейчас 117 пациентов», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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