Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки ● Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали ● COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших ● Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне» ● Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300
В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю
В Роспотребнадзоре по Крыму сообщают, что с 26 ноября по 3 декабря в Ялте зарегистрировали 174 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается на сайте администрации города.
«По информации Роспотребнадзора, с 26 ноября по 3 декабря на территории муниципального образования городской округ Ялта зарегистрировано 174 случая коронавирусной инфекции. На самоизоляции в связи с контактом с заболевшими находятся 280 человек. На стационарном лечении, по данным «ФНКЦ ФМБА» в Крыму, сейчас 117 пациентов», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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