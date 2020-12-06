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Происшествия

В Крыму за один вечер с гор сняли пятерых блуждавших туристов

14:54 воскресенье, 6 декабря 2020
В Крыму за один вечер с гор сняли пятерых блуждавших туристов

фото © Новости Крыма

За минувший вечер крымские спасатели дважды привлекались к операциям в горно-лесной местности, где помогли пятерым туристам.

Об это сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Первый сигнал поступил около шести вечера: из-за наступления темного времени суток в районе туристической тропы «Чертова лестница», недалеко от Ялты, заблудись двое мужчин. Спасателям удалось оперативно найти пострадавших и вывести их безопасное место.

После, в 19:30 поступил сигнал о том, что трое туристов заблудились в районе горы Бойко в Бахчисарайском районе. Блуждавших туристов удалось быстро найти и вывести в точку, где они смогли сориентироваться. В обоих случаях медицинская помощь не понадобилась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Возле водопада Учан-Су заблудились туристы, одна из них пострадала. На туристической тропе Штангеевской под Ялтой заблудились двое туристов, одна из них пострадала, из-за чего потребовалась помощь спасателей в эвакуации.

С горы Аю-Даг эвакуировали туристов с детьми. В службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудились четверо туристов, 2 из них дети 9 и 11 лет.

«Магическое число»: количество несчастных случаев в горах Крыма снизилось на 13 процентов. Количество случаев травматизма в горнолесной местности Крыма снизилось за год на 13%.

Как в горах Крыма спасли пострадавшего подростка. Пятнадцатилетнюю девушку с травмой ноги эвакуировали крымские спасатели с подножия горы Демерджи.

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