В Крыму за один вечер с гор сняли пятерых блуждавших туристов

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За минувший вечер крымские спасатели дважды привлекались к операциям в горно-лесной местности, где помогли пятерым туристам.

Об это сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Первый сигнал поступил около шести вечера: из-за наступления темного времени суток в районе туристической тропы «Чертова лестница», недалеко от Ялты, заблудись двое мужчин. Спасателям удалось оперативно найти пострадавших и вывести их безопасное место.

После, в 19:30 поступил сигнал о том, что трое туристов заблудились в районе горы Бойко в Бахчисарайском районе. Блуждавших туристов удалось быстро найти и вывести в точку, где они смогли сориентироваться. В обоих случаях медицинская помощь не понадобилась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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