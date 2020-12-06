Происшествия
В Крыму за один вечер с гор сняли пятерых блуждавших туристов
фото © Новости Крыма
За минувший вечер крымские спасатели дважды привлекались к операциям в горно-лесной местности, где помогли пятерым туристам.
Об это сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Первый сигнал поступил около шести вечера: из-за наступления темного времени суток в районе туристической тропы «Чертова лестница», недалеко от Ялты, заблудись двое мужчин. Спасателям удалось оперативно найти пострадавших и вывести их безопасное место.
После, в 19:30 поступил сигнал о том, что трое туристов заблудились в районе горы Бойко в Бахчисарайском районе. Блуждавших туристов удалось быстро найти и вывести в точку, где они смогли сориентироваться. В обоих случаях медицинская помощь не понадобилась.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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