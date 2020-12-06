В Крыму с 2021 года начнут отключать воду за долги

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С 1 января ГУП РК «Вода Крыма» возобновит начисление пеней и отключение должников от водоснабжения и водоотведения.

Информация размещена на сайте предприятия.

«С 01 января 2021 года действие моратория на ограничение услуг водоснабжения за неуплату заканчивается», - говорится в сообщении.

Водоснабжающая организация настоятельно рекомендует должникам погасить долги.

Как ранее сообщалось, мораторий на ограничение подачи воды за неуплату был введен правительством РФ в апреле этого года. Мера была направлена на поддержку население в период самоизоляции, снижения заработных плат и первой волны увольнений.

«Мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Мораторий распространяется на пени за просрочку взносов на капремонт, оплату коммунальных платежей за обслуживание жилых домов. Также были изменены правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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