Происшествия
В Крыму без вести пропала 18-летняя девушка
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Лиза Alert Крым.
Так, Бабаханян Рая Камоевна ушла из дома в Ялте 5 декабря в неизвестном направлении. После этого о местонахождении девочки нет никаких данных.
Приметы:
Рост: 160 см.
Телосложение: xудощавое.
Цвет глаз: карие.
Волосы: черные, длинные (до талии).
Была одета: розовая куртка, розовый вязаный костюм, черные кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о Рае, просьба сообщить по номерам телефонов:
Инфорг: Зейнеп, +79788081498, либо 102.
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