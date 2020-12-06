В Крыму без вести пропала 18-летняя девушка

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Лиза Alert Крым.

Так, Бабаханян Рая Камоевна ушла из дома в Ялте 5 декабря в неизвестном направлении. После этого о местонахождении девочки нет никаких данных.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные, длинные (до талии).

Была одета: розовая куртка, розовый вязаный костюм, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Рае, просьба сообщить по номерам телефонов:

Инфорг: Зейнеп, +79788081498, либо 102.

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