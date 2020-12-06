Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух -1
море +13

Происшествия

В Крыму без вести пропала 18-летняя девушка

17:07 воскресенье, 6 декабря 2020

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Лиза Alert Крым.

Так, Бабаханян Рая Камоевна ушла из дома в Ялте 5 декабря в неизвестном направлении. После этого о местонахождении девочки нет никаких данных.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные, длинные (до талии).

Была одета: розовая куртка, розовый вязаный костюм, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Рае, просьба сообщить по номерам телефонов:

Инфорг: Зейнеп, +79788081498, либо 102.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Газель» протаранила грузовик с прицепом на симферопольской объездной. Один человек пострадал в результате лобового столкновения «Газели» с «Камазом».

В Евпатории пенсионерка провалилась в строительную траншею. Евпаторийские спасатели помогли пожилой женщине выбраться из строительной траншеи, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Ялте напали на таксиста и разбили его автомобиль. В Ялте напали на таксиста. Видео появилось в соцсетях. Инцидент произошел минувшей ночью у ТЦ»Москва» и вещевого рынка.

Севастополец зашел в полицию с пистолетом и двумя гранатами. Севастопольские полицейские повстречали в центре города мужчину, который сообщил сотрудникам, что сам очень искал с ними встречи.

Власть
Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма

Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма

Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война.

Водный кризис
«Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму

«Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму

Одно из крупнейших водохранилищ Крым - Аянское - практически пересохло. Cнимки водохранилища разместили в соцсетях.

Происшествия
Россиянин описал новый способ обмана покупателей в магазинах Крыма

Россиянин описал новый способ обмана покупателей в магазинах Крыма

Россиянин, путешествующий по Крыму, описал новый способ обмана покупателей в местных магазинах.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки

Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки

За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации