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Власть

В 2021 году на дорогах Крыма будут работать 500 камер

12:18 воскресенье, 6 декабря 2020
В 2021 году на дорогах Крыма будут работать 500 камер

фото © Новости Крыма

В 2021 году ситуацию на дорогах республики будут контролировать более 500 камер фиксации нарушений ПДД.

Об этом рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

«Всего в 2021 году будут установлены 350 комплексов. Вместе с уже работающими получится более 500. Например, в Симферополе - 58 комплексов, 25 - в Симферопольском районе, 44 - в Ялте… Распределены они будет по всей Республике, будут охвачены абсолютно все районы и все автодороги. Все комплексы будут стационарными», - подчеркнул Дмитрий Леонтьев.

Он отметил, что места для установки комплексов уже выбраны.

«В каждом районе есть очаги аварийности – это основные места установки комплексов. Кроме того, мы их установим в тех локациях, которые могут быть потенциально опасными», - рассказал руководитель Центра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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