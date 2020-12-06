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В 2021 году на дорогах Крыма будут работать 500 камер
фото © Новости Крыма
В 2021 году ситуацию на дорогах республики будут контролировать более 500 камер фиксации нарушений ПДД.
Об этом рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.
«Всего в 2021 году будут установлены 350 комплексов. Вместе с уже работающими получится более 500. Например, в Симферополе - 58 комплексов, 25 - в Симферопольском районе, 44 - в Ялте… Распределены они будет по всей Республике, будут охвачены абсолютно все районы и все автодороги. Все комплексы будут стационарными», - подчеркнул Дмитрий Леонтьев.
Он отметил, что места для установки комплексов уже выбраны.
«В каждом районе есть очаги аварийности – это основные места установки комплексов. Кроме того, мы их установим в тех локациях, которые могут быть потенциально опасными», - рассказал руководитель Центра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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