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Коронавирус в Крыму

У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов

17:03 воскресенье, 6 декабря 2020
У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов

фото © strana.ua

Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, COVID-19 мало чем напоминает ОРВИ и другие сезонные заболевания.

«Эта инфекция вызывает системную воспалительную реакцию – тотальное поражение сосудов в большей или меньшей степени, и поэтому лечение этой инфекции даже отличается от остальных сезонных заболеваний. Пациентам в первую очередь назначают препараты для разжижения крови», - сказал Садовой.

Он отметил, что при коронавирусной инфекции риск возникновения инфарктов и инсультов увеличивается. Садовой добавил, что именно поэтому в группе риска по коронавирусу находятся люди, которым больше 65 лет.

Чтобы не заболеть, врач посоветовал избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и чаще мыть руки.

«Помимо этого, стоит также ограничить употребления соли, полноценно высыпаться и попытаться не нервничать», - посоветовал Садовой.

Кардиолог подчеркнул, что коронавирус - малоизученная инфекция. Но самое главное при заражении – своевременно начать лечение, а не полагаться на то, что организм справится своими силами.

Ранее о влиянии коронавируса на сердце рассказал кардиолог-хирург из Калифорнийского университета Ниша Парих.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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