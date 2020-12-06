Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки ● Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших ● В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю ● Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки ● Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали
У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов
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Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, COVID-19 мало чем напоминает ОРВИ и другие сезонные заболевания.
«Эта инфекция вызывает системную воспалительную реакцию – тотальное поражение сосудов в большей или меньшей степени, и поэтому лечение этой инфекции даже отличается от остальных сезонных заболеваний. Пациентам в первую очередь назначают препараты для разжижения крови», - сказал Садовой.
Он отметил, что при коронавирусной инфекции риск возникновения инфарктов и инсультов увеличивается. Садовой добавил, что именно поэтому в группе риска по коронавирусу находятся люди, которым больше 65 лет.
Чтобы не заболеть, врач посоветовал избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и чаще мыть руки.
«Помимо этого, стоит также ограничить употребления соли, полноценно высыпаться и попытаться не нервничать», - посоветовал Садовой.
Кардиолог подчеркнул, что коронавирус - малоизученная инфекция. Но самое главное при заражении – своевременно начать лечение, а не полагаться на то, что организм справится своими силами.
Ранее о влиянии коронавируса на сердце рассказал кардиолог-хирург из Калифорнийского университета Ниша Парих.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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