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Коронавирус в Крыму

Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших

12:24 воскресенье, 6 декабря 2020
Севастополь
Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших

фото © zdrav.expert

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.

Заразившиеся в возрасте от 16 до 82 лет, 13 из них госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4769 человек. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах проходят лечение 119 пациентов, в «Изумруде» – 107. На амбулаторном лечении – 198 человек. Под наблюдением находится 590 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки жертвами болезни стали четыре человека. Это двое мужчин 76 и 83 лет и две женщины 79 и 85 лет. Общее количество умерших достигло 140 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших

Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.

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