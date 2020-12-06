Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю ● Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки ● Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали ● COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших ● Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне»
Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших
фото © zdrav.expert
В Севастополе за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство города.
Заразившиеся в возрасте от 16 до 82 лет, 13 из них госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4769 человек. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах проходят лечение 119 пациентов, в «Изумруде» – 107. На амбулаторном лечении – 198 человек. Под наблюдением находится 590 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в сообщении.
За минувшие сутки жертвами болезни стали четыре человека. Это двое мужчин 76 и 83 лет и две женщины 79 и 85 лет. Общее количество умерших достигло 140 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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