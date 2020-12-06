Судебные приставы арестовали у керченской компании-должника три автомобиля

Судебные приставы арестовали в Керчи три автомобиля, принадлежащие компании, которая задолжала за сварочные работы 4,5 миллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Крыму.

«Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а также произведен арест движимого имущества предприятия – автомобилей «Камаз», «Зил» и Ford Transit на сумму 2,2 млн рублей», – говорится в сообщении.

Решение об аресте транспортных средств принято, поскольку компания-должник не погасила задолженность в добровольном порядке. В случае, если денежных средств, находящихся на счетах предприятия-должника, будет недостаточно для погашения задолженности в полном объеме, судебный пристав передаст арестованные автомобили для оценки и последующей реализации.

В ведомстве отметили, что керченские судебные приставы действуют в рамках имеющегося исполнительного производства о взыскании 4,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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