Снега не будет: ФОБОС пообещал Крыму «марсианскую» погоду

фото © www.sad365.ru

Сухая и морозная погода, которую синоптики называют «марсианской», придет в Крым в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Такая же погода ожидается на следующей неделе и в Москве.

«Все мы знаем, что на Марсе у нас практически нет атмосферы, там очень низкое содержание водяного пара и взвесь пыли в воздухе. Субконтинентальный и очень холодный климат в ясных условиях. Я думаю, что в Крыму будет то же самое. На горизонте не вижу никаких ни снегопадов, не значимых осадков по большому счету. Вся неделя пройдет в таком режиме. И похолодание будет усиливаться. В начале следующей недели вообще ударят легкие морозы. До -3 ночью, днем +3…+8. Но это всего лишь в начале недели», - спрогнозировал Тишковец.

Он отметил, что вторая часть недели уже пройдет под «крылом» развивающейся Балканской депрессии.

«Облачность станет побольше, но значимых осадков не будет. Благодаря тому, что ветряные потоки развернутся на юг, температура начнет расти – ночами +1…+6, днем до +9…+14», - сказал специалист.

Он подчеркнул: в ближайшие 7-10 дней крымчанам не стоит ждать снега. В целом дефицит осадков в декабре составит 20-40%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 5 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 5 декабря.

«Температурные горки» ждут крымчан на выходных. В ближайшие выходные в Крыму температура воздуха будет сильно колебаться, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер. В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 декабря.