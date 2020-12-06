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Россиянин описал новый способ обмана покупателей в магазинах Крыма
фото © ria.ru
Россиянин, путешествующий по Крыму, описал новый способ обмана покупателей в местных магазинах.
Согласно схеме, представленной туристом, сотрудники сети супермаркетов и универсамов намеренно продают отдельно упаковку, в которую заворачивают продукты.
«Мы взяли крабовые палочки, и уже на кассе я обратил внимание на то, что палочки пробили отдельно и упаковку — отдельно», — рассказал автор публикации, также отметив, что позднее нашел на упаковке второй штрих-код.
По мнению россиянина, подобные ситуации «омрачают» жизнь не только местных горожан, но и гостей Крыма, которые «впоследствии, безусловно, дадут негативную оценку всему здесь происходящему». Блогер указал на то, что ранее в этой же сети магазинов были неверно развешаны ценники на продуктах, о чем он сообщил в Роспотребнадзор.
3 декабря россиянка, путешествовавшая по Крыму, назвала курорт полуострова, который часто не вызывает у туристов желания вернуться. Так, по ее словам, у многих отдыхающих складывается негативное впечатление о прибрежном поселке Симеиз, поскольку единственным его преимуществом является красивая природа и чистое море, а в остальном — «одни недостатки».
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В тексте использованы материалы: lenta.ru
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