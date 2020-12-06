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Власть

Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма

17:14 воскресенье, 6 декабря 2020
Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма

фото © www.flickr.com

Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война.

Такое мнение высказал бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков.

Не будет никакого умиротворения. Будет или полная капитуляции России, или война. Украина заинтересована в полной капитуляции РФ в Донбассе и Крыму, которая позволит Украине забрать регионы, — сообщил URA.RU Стрелков.

Он считает, что новые санкции в отношении России рано или поздно будут введены. При этом эксперт пояснил, что Украина сама санкции ввести не может, она способна только просить об этом у западных партнеров.

Если они сочтут, что пора додавливать, примут санкции. Если решат, что пока нецелесообразно и экономически невыгодно для них самих, вопрос будет отложен. Но именно отложен, — сказал «экс-министр обороны ДНР».

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.

Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» пообещал, что после новогодних праздников Киев потребует ужесточить санкции в отношении Москвы, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Он добавил, что переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможны только после полной демилитаризации региона.

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