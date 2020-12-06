Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму с 2021 года начнут отключать воду за долги ● Ученый рассказал, что в Крыму станет наиболее проблемным при опреснении морской воды ● В Крыму хотят потратить 213 млн на проект автоматизации системы подачи воды ● Минприроды Крыма увеличило количество проверок водопользователей ● Российские снаторы просят принять меры по обеспечению Крыма водой
«Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму
фото © Новости Крыма
Одно из крупнейших водохранилищ Крым - Аянское - практически пересохло. Cнимки водохранилища разместили в соцсетях.
По информации государственного комитета по водному хозяйству, в сутки сюда поступает всего 2000 куб.м. воды. Расходуется 22 000. Напомним, что ранее крымские чиновники сообщили, что наполняемость этого водохранилище в ноябре составила всего 8% от проектного объема. В общем проектный объем должен составлять 3,9 млн тонн воды, однако сейчас там остается только 300000 кубических метров. При этом недавно забор из Аянского водохранилища для нужд Симферополя был прекращен.
В самом Симферополе водоснабжение осуществляется строго по графику, и люди получают воду по 4 часа в сутки. Нужно отметить, что ранее жители Крыма заявили о полном пересыхании крупнейшего водопада Учан-Су, который считался одной из главных достопримечательностей и был часто посещаемым местом среди туристов.
По сообщению Крымского гидрометцентра, в ближайшую неделю сколько-нибудь значительных осадков на полуострове не предвидится.
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