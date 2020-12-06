«Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму

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Одно из крупнейших водохранилищ Крым - Аянское - практически пересохло. Cнимки водохранилища разместили в соцсетях.

По информации государственного комитета по водному хозяйству, в сутки сюда поступает всего 2000 куб.м. воды. Расходуется 22 000. Напомним, что ранее крымские чиновники сообщили, что наполняемость этого водохранилище в ноябре составила всего 8% от проектного объема. В общем проектный объем должен составлять 3,9 млн тонн воды, однако сейчас там остается только 300000 кубических метров. При этом недавно забор из Аянского водохранилища для нужд Симферополя был прекращен.

В самом Симферополе водоснабжение осуществляется строго по графику, и люди получают воду по 4 часа в сутки. Нужно отметить, что ранее жители Крыма заявили о полном пересыхании крупнейшего водопада Учан-Су, который считался одной из главных достопримечательностей и был часто посещаемым местом среди туристов.

По сообщению Крымского гидрометцентра, в ближайшую неделю сколько-нибудь значительных осадков на полуострове не предвидится.

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Минприроды Крыма увеличило количество проверок водопользователей. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым усилило контроль за водопользователями – с начала года проведено почти 400 проверок по фактам самовольных сбросов стоков в водные объекты и выписано штрафов за нарушения при использовании скважин на 4 млн рублей.