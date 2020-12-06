Проценко показала, какой будет новая главная елка Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко пообещала создать в столице Крыма в новогодние и рождественские праздники атмосферу настоящего праздника.

На своей странице в Facebook она также показала, как будет выглядеть украшенная новая главная городская елка.

«В центре крымской столицы – на площади Ленина – полным ходом идет установка новогодней елки. Новый год – самый долгожданный праздник. Это всегда новые надежды, новые мечты, новые планы. Это вера в чудеса и возможность их совершать, на время становиться волшебником, создавать особую атмосферу праздника. И мы постараемся создать именно такую атмосферу в столице Крыма, – чтобы подарить симферопольцам и гостям нашего прекрасного города, всего полуострова сказку, веру в чудеса и надежду на лучшее», – написала глава администрации.

Проценко выложила несколько фото процесса установки новогодней елки на центральной городской площади, а также фото-визуализацию украшенного новогоднего дерева. На картинке искусственная ель конической формы высотой свыше 20 метров увенчана звездой, по форме похожей на вифлеемскую. Дерево украшено огромными светящимися снежинками и новогодними шарами.

Установка новой городской елки началась на площади им. Ленина в Симферополе 2 декабря.

С 2016 года площадь им. Ленина в Симферополе в период новогодних и рождественских праздников украшала 24-метровая искусственная ель. Вместе с новогодним деревом у города появились и новые украшения, праздничные световые гирлянды и конструкции. Общая стоимость праздничного комплекта тогда составила порядка 7 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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