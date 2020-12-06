Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 39 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 2, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 35 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер восточный 37 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 78 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 22, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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