Происшествия
Потерянный телефон разоблачил коварную подругу севастопольца
Заявивший о краже мобильника севастополец получил от правоохранителей другой, но тоже свой смартфон.
Об истории рассеянного горожанина, его хитрой подруги и о двух одинаковых гаджетах сообщила пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
Началось все с уличной кражи телефона, жертвой которой стал 34-летний местный житель. О своем несчастье мужчина рассказал правоохранителям — и написал заявление о краже, предоставив в доказательство документы и коробку из-под украденного устройства.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в краже человека, разыскали похищенный телефон и вернули его истинному владельцу, чем на некоторое время поставили горожанина в тупик.
«Мужчина удивился и рассказал полицейским, что по ошибке принес документы и коробку от другого телефона, который у него пропал несколькими месяцами ранее», — отмечается в сообщении МВД.
Выяснилось, что полгода назад мужчина возвращался после застолья от своей 28-летней знакомой и уронил устройство в подъезде многоэтажки. Заметившая это приятельница подобрала телефон, но ни в чем не призналась и спустя некоторое время отнесла его в комиссионный магазин.
Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Правоохранители принялись за поиски уже второго похищенного телефона.
В тексте использованы материалы: Форпост
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