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Происшествия

Потерянный телефон разоблачил коварную подругу севастопольца

12:57 воскресенье, 6 декабря 2020
Севастополь

Заявивший о краже мобильника севастополец получил от правоохранителей другой, но тоже свой смартфон.

Об истории рассеянного горожанина, его хитрой подруги и о двух одинаковых гаджетах сообщила пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Началось все с уличной кражи телефона, жертвой которой стал 34-летний местный житель. О своем несчастье мужчина рассказал правоохранителям — и написал заявление о краже, предоставив в доказательство документы и коробку из-под украденного устройства.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в краже человека, разыскали похищенный телефон и вернули его истинному владельцу, чем на некоторое время поставили горожанина в тупик.

«Мужчина удивился и рассказал полицейским, что по ошибке принес документы и коробку от другого телефона, который у него пропал несколькими месяцами ранее», — отмечается в сообщении МВД.

Выяснилось, что полгода назад мужчина возвращался после застолья от своей 28-летней знакомой и уронил устройство в подъезде многоэтажки. Заметившая это приятельница подобрала телефон, но ни в чем не призналась и спустя некоторое время отнесла его в комиссионный магазин.

Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители принялись за поиски уже второго похищенного телефона.

В тексте использованы материалы: Форпост

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