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Общество

По Симферополю бродит енот-беспризорник: умилительное видео

09:27 воскресенье, 6 декабря 2020
Симферополь

В крымской столице поселился енот. Умилительное животное облюбовало набережную Малого Салгира в районе улицы Луговой.

На видео видно, как довольно енот не без труда пытается выбраться из реки, а затем осматривает свои новые «владения». Новый горожанин выглядит здоровым и вполне упитанным. Как он оказался посреди многолюдного города неизвестно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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