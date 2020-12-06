Общество
По Симферополю бродит енот-беспризорник: умилительное видео
В крымской столице поселился енот. Умилительное животное облюбовало набережную Малого Салгира в районе улицы Луговой.
На видео видно, как довольно енот не без труда пытается выбраться из реки, а затем осматривает свои новые «владения». Новый горожанин выглядит здоровым и вполне упитанным. Как он оказался посреди многолюдного города неизвестно.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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