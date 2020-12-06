Петра Мамонова не пустили на Украину из-за ялтинских гастролей

Киев объявил персоной нон-грата известного российского рок-музыканта, актера, поэта и радиоведущего Петра Мамонова, сообщает Госпогранслужба Украины.

Причина - гастроли актера в Крыму.

«Вчера в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на территорию Крыма. Одним из них оказался рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий. Он, вместе с гражданкой РФ, ехал на Украину, якобы, с частной целью», - говорится в сообщении.

Пограничники на месте приняли решение о том, чтобы закрыть Петру Мамонову въезда на Украину на три года. Кроме того, его отправили обратным рейсов в Турцию.

К материалу было приложено видео, в котором обвиняемый Украиной «в нарушении правил посещения Крыма» Петр Мамонов совершенно спокойно рассказывает о том, что прилетел на полуостров из Москвы и ездил в Ялту.

Кроме того, запрет на въезд на Украину был вынесен и второму гражданину России, его данные не уточняются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Кружится голова»: Клава Кока попала в аварию в Крыму. Молодая певица и телеведущая Клава Кока поделилась подробностями жуткого случая, который произошел с нею не так давно, когда она приехала в Крым с гастролями.

Филипп Киркоров оценил отдых в Крыму. Пандемия новой коронавирусной инфекции открыла глаза россиян на крымские курорты. Так, полуостров с начала года посетили более 5 миллионов туристов. С начала курортного сезона – 4,5 млн.

Киркоров рассказал о желании попасть на нудистский пляж в Крыму. Летом Филипп Киркоров часто посещает полуостров с выступлениями, поэтому там для него почти не осталось неизведанных мест.

«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о барах в центре Севастополя. Евгений Гришковец раскритиковал бары в центре Севастополя.