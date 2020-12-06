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Бизнес

Московский предприниматель предложил больше миллиона долларов за крымскую виллу

19:10 воскресенье, 6 декабря 2020
Ялта
Московский предприниматель предложил больше миллиона долларов за крымскую виллу

фото © www.1-yalta.com

Крымские власти провели аукцион, на котором продавали объект культурного наследия в Симеизе.

Московский предприниматель Нина Ксенц стала победителем сегодняшнего аукциона властей Крыма. Они продавали расположенную на южном берегу виллу «Мечта». За объект в курортном поселке Симеиз бизнесвумен предложила 90 млн 519 тыс. руб. Об этом «Примечания» узнали на электронной торговой площадке.

В случае полной оплаты Ксенц получит в собственность 28 объектов, входящих в комплекс «Мечты», общей площадью более 965,9 кв. м. Это подпорные и оградные стены, калитки, лестницы, фонтан и нежилые здания.

Вилла 1913 года, построенная в песевдомавританском стиле, является объектом культурного наследия регионального значения. Ее покупатель как новый собственник обязан будет взять на себя охранные обязательства. В 2017 году власти объявили о начале реставрации «Мечты» в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2024 года. Однако, по данным на 2018 год, на вилле «Мечта» и расположенной с ней рядом вилле «Ксения» проводили противоаварийные работы, цена которых составила 107 млн руб.; и тогда речь шла только о готовности проекта реставрации «Ксении».

Ксенц (до 2019 года — Некрасова) зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Москве в 2015 году. С того времени она не участвовали ни в госзакупках, ни в арбитражных тяжбах, да и в базе данных судов Москвы нет упоминания о ней. Основной вид ее деятельности — «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», написано в системе «За честный бизнес».

Ксенц также является директором и собственником московской фирма «Прайм арт», зарегистрированной в 2013 году. Основной вид деятельности — «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений». На 1 января 2020 года среднесписочная численность работников составляла 15 человек, а среднемесячная зарплата была ниже среднемесячной ЗП по Москве. В госзакупках и арбитражных процессах компания не участвовала, сказано в системе «За честный бизнес».

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