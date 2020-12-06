Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка по COIVD-19 в Севастополе: 75 заразившихся и четверо умерших ● В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю ● Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки ● Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали ● COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших
Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки
Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в Крыму с начала пандемии составило 328.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16838 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12708 человек.
Всего за сутки в Крыму выявлено 263 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю. В Роспотребнадзоре по Крыму сообщают, что с 26 ноября по 3 декабря в Ялте зарегистрировали 174 случая новой коронавирусной инфекции.
Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки. За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали. Власти Крыма из-за недостатка врачей-инфекционистов направили пять врачей СПИД-центра работать в «ковидные» госпитали.
COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших. В Севастополе за сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 15 до 81 года, сообщает пресс-служба правительства города.
Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма
Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война.
«Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму
Одно из крупнейших водохранилищ Крым - Аянское - практически пересохло. Cнимки водохранилища разместили в соцсетях.
Россиянин описал новый способ обмана покупателей в магазинах Крыма
Россиянин, путешествующий по Крыму, описал новый способ обмана покупателей в местных магазинах.
Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер
В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.
4 декабря
Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки
За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.