Медики сообщили о смерти шести пациентов с COVID-19 в Крыму за сутки

Шесть смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в Крыму с начала пандемии составило 328.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16838 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12708 человек.

Всего за сутки в Крыму выявлено 263 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте зафиксировали 174 заражения COVID-19 за неделю. В Роспотребнадзоре по Крыму сообщают, что с 26 ноября по 3 декабря в Ялте зарегистрировали 174 случая новой коронавирусной инфекции.

Рост продолжается: в Крыму 263 новых заражений за сутки. За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власти Крыма перевели врачей СПИД-центра лечить коронавирус в госпитали. Власти Крыма из-за недостатка врачей-инфекционистов направили пять врачей СПИД-центра работать в «ковидные» госпитали.

COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших. В Севастополе за сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 15 до 81 года, сообщает пресс-служба правительства города.