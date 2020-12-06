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Культура

Крымчанка Юлия Качула представила новую песню на украинском языке

16:53 воскресенье, 6 декабря 2020

Певица, преподаватель вокала из Симферополя Юлия Качула записала новую песню на украинском языке под названием «Олтар Вічності».

Также она сняла клип на эту песню: на видео можно увидеть склоны горы Демерджи и крымское побережье.

«Трек и видео стали символическим завещанием известной своей творческой и жизненной позицией артистки… Певица и режиссер предстает настоящим Маяком, ориентиром для тех, кто потерялся среди тьмы», – говорится в сообщении.

Ранее Юлия Качула вместе с группой «Діти Криму» записала кавер-версию на песню украинского исполнителя Кузьмы Скрябина «Чуєш біль» и сняла в Симферополе клип на эту композицию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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