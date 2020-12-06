Культура
Крымчанка Юлия Качула представила новую песню на украинском языке
Певица, преподаватель вокала из Симферополя Юлия Качула записала новую песню на украинском языке под названием «Олтар Вічності».
Также она сняла клип на эту песню: на видео можно увидеть склоны горы Демерджи и крымское побережье.
«Трек и видео стали символическим завещанием известной своей творческой и жизненной позицией артистки… Певица и режиссер предстает настоящим Маяком, ориентиром для тех, кто потерялся среди тьмы», – говорится в сообщении.
Ранее Юлия Качула вместе с группой «Діти Криму» записала кавер-версию на песню украинского исполнителя Кузьмы Скрябина «Чуєш біль» и сняла в Симферополе клип на эту композицию.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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