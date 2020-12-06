Крымчанам показали какой может быть будет яхтенная марина в Балаклаве

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В Севастополе в электронном виде начались общественные обсуждения проекта яхтенной марины в Балаклаве.

В открытый доступ выложена визуализация проекта.

Авторы сделали пешеходные и велодорожки вдоль набережной Балаклавской бухты, запланировали построить канатную дорогу и здание пассажирского причала. Большой акцент сделан на современных материалах и трендах в организации общественных пространств.

Общественные обсуждения проекта проходят в электронном виде на сайте правительства города, подавать предложения можно до 17 декабря. Границы территории проектирования — 11,41 га. Из них озелененные территории общего пользования составят 1,92 га.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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