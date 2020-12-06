Власть
Коронавирус: ялтинские власти анонсировали новые ярмарки
Власти Ялты анонсируют проведение новых ярмарок, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Об этом сообщается на сайте пресс-службы администрации города.
Так, ярмарки, согласно опубликованной информации, пройдут:
11 декабря – в Кореизе в районе дома № 10 по улице Маяковского и в Алупке на ул. Сурикова, в районе городской котельной;
12 декабря – в Форосе на улице Космонавтов, 18;
13 декабря – в пгт Краснокаменка на ул. Алуштинская, (в районе троллейбусного кольца) и в пгт Гурзуф, ул. Соловьева, в районе дома № 12, а также в Алупке, ул. Ленина, в районе санатория «Южнобережный».
Ранее сообщалось, что российские власти Крыма планируют провести более 700 ярмарок в декабре.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, самый высокий уровень заражений коронавирусом зафиксирован в Симферополе и Ялте, серьезный рост – в Бахчисарайском, Кировском и Ленинском районах.
Также в Роспотребнадзоре отмечают тенденцию к росту больных в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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