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Дом-музей Чехова в Ялте представил уникальную шкатулку с сюжетом произведения писателя

11:39 воскресенье, 6 декабря 2020
Ялта

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте представил редкий экспонат по мотивам пьесы «Три сестры».

Онлайн-презентация уникальной бронзовой шкатулки прошла на официальном сайте учреждения в рамках рубрики «Выставка одного экспоната».

«Шкатулку с фигурами трех женщин писателю после премьеры спектакля по одноименной пьесе в Московском Художественном театре в январе 1901 года подарила супруга известного мецената Саввы Морозова – Зинаида Григорьевна Морозова, которая была большой поклонницей таланта Чехова», – рассказала директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Белая Дача, Лариса Ковальчук.

Она обратила внимание и на дарственную надпись на предмете: «Милому Антону Павловичу на память о «Трех сестрах» от Зинаиды Морозовой».

Как уточнили сотрудники дома-музея, автором шкатулки является известный австрийский художник и мастер «венской бронзы» Петр Терещук, а предмет в настоящее время является частью мемориальной экспозиции и расположен на письменном столе писателя в кабинете его ялтинского дома.

«Виртуальное мероприятие было приурочено к 120-летию написания пьесы «Три сестры». Как известно, над ней Антон Павлович работал на своей даче в Гурзуфе, в Ялте, а также в Москве и Ницце во второй половине 1900 года», – пояснили в научно-фондовом отделе дома-музея.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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