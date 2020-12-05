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Власти выявили новое загрязнение нефтепродуктами в бухте Севастополя
фото © Новости Крыма
Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили и пресекли еще одно крупное загрязнение нефтепродуктами Севастопольской бухты.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора по информации, поступившей из морского порта Севастополь Крымского филиала ФГУП «Росморпорт», пресекли загрязнение Севастопольской бухты, допущенное ООО «Авиавторресурс». С 1 по 3 декабря 2020 года инспекторы проводили осмотр акватории бухты, отбирали пробы воды и выявили загрязнение нефтепродуктами площадью около 200 тысяч квадратных метров», – отметили в Росприроднадзоре.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Авиавторресурс». Для пресечения нарушения материалы направлены в Южную транспортную прокуратуру и Севастопольский линейный отдел полиции. Капитану морского порта Севастополь было предписано принять меры по локализации и ликвидации последствия розлива нефтепродуктов.
Для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов участка акватории были привлечены силы Черноморского флота, розлив ликвидирован.
Ранее ООО «Авиавторресурс» уже привлекалось к административной ответственности за загрязнение акватории. Сумма ущерба составляла свыше 761,5 тыс рублей, также был рассчитан ущерб на сумму 19,1 млн руб за нанесение вреда почвам из-за нарушения законодательства РФ в области обращения с отходами.
Накануне инспекторы Росприроднадзора также выявили признаки загрязнения морской воды в Севастополе на площади около 85 тысяч кв. м. Недалеко от выявленного нефтяного пятна на одном из причалов производилась разделка БПК «Керчь». Разделкой занималась компания ООО «Металл Экспорт». Вода с остатками топлива попала в море.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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