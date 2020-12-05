Власти Алушты ждут потока туристов после строительства новой дороги

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Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в планах властей Крыма – строительство дороги Белогорск – Судак – Приветное.

«Это значит, что наши поселки и села восточной части – Солнечногорское, Рыбачье, Малореченское и другие должны стать более привлекательными и интересными для туристов. Конечно, это будет не завтра, но намечены определенные шаги и главное, чтоб мы сумели правильно расставить акценты и реализовать намеченное», – цитирует Огневу пресс-служба администрации города.

В августе сообщалось, что в Крыму решили отказаться от реконструкции автодороги на ЮБК из-за «больших затрат». Также «Крымавтодор» перенес ремонт дорог в Алуште «из-за курортного сезона». До этого сообщалось, что власти Крыма планируют построить юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспорта с трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма.

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