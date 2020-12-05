В Севастополе скорая сбила мотоциклиста

ДТП с участием машины скорой помощи и мотоциклиста случилось накануне, 4 декабря, на улице Гоголя в Севастополе.

Видео столкновения появилось в соцсети. На нем видно и слышно, что водитель скорой ехал по встречной полосе без звуковых сигналов и проблесковых маячков и серьезно зацепил совершающего поворот мотоциклиста.

К счастью, мотоциклист остался цел – он написал об этом в комментарии к видео.

Напомним, в августе 2020 года скорая без звуковых сигналов и проблесковых маячков сбила мальчика на пешеходном переходе, а в сентябре стала причиной тройного ДТП. Есть и обратные примеры. В частности, в июне этого же года автомобиль наехал на скорую с пациентом.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Форпост

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